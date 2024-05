Flamengo tira invencibilidade do Bolívar e assume a vice-liderança do grupo na Libertadores

O Flamengo mostrou força nesta quarta-feira e goleou por 4 a 0 o Bolívar-BOL, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros assumiram a vice-liderança do grupo E da Libertadores, com sete pontos. Já os bolivianos seguem na ponta, com dez.

Os cariocas construíram a vitória no primeiro tempo, com gols de Gerson, Ayrton Lucas e Everton Cebolinha. No segundo tempo, Pedro ampliou para os donos da casa.

Na última rodada, o Flamengo decide a classificação contra o Millonarios-COL, no Maracanã, no dia 28 de maio. No mesmo dia, o Bolívar terá pela frente o Palestino-CHI, em La Paz.