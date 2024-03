Cacá chega a SP nesta terça-feira para realizar exames e assinar com Corinthians

O zagueiro Cacá vai desembarcar em São Paulo na noite de hoje para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. O clube acertou as burocracias finais com o Tokushima Vortis, do Japão, dono dos direitos econômicos do defensor.

O acordo entre Corinthians e Cacá é por empréstimo com opção de compra, válido até o final desta temporada. O jogador de 24 anos já se despediu do Athletico-PR, clube que defendeu no segundo semestre de 2023.

O fim dos últimos entraves para a chegada de Cacá ao Timão foi divulgado inicialmente pela Itatiaia e confirmado pela Gazeta Esportiva.