Santos lança nova camisa em parceria com a banda Charlie Brown Jr.; veja detalhes

"A banda Charlie Brown Jr. tem uma ligação enorme com a cidade de Santos. Seu vocalista, o eterno Chorão, era um santista declarado e vibrou com muitas conquistas do clube. A homenagem ao grupo musical simboliza nossa gratidão por suas contribuições e reforça que o amor ao futebol transcende os gramados", disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

O novo modelo será comercializado no site do Santos (santosstore.com.br), no e-commerce da Umbro (umbro.com.br) e em clientes parceiros.