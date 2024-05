Arsenal chega ao recorde de vitórias em sua história na Premier League

Após vencer o Manchester United por 1 a 0 neste domingo, o Arsenal garantiu o seu recorde de vitórias em uma temporada de Premier League: 27. A equipe comandada por Mikel Arteta segue lutando pelo título inglês, que agora só será decidido na última rodada.

O Arsenal é dono de três títulos da nova fase do Campeonato Inglês (desde 1993), em 1998, 2002 e o último, de forma invicta, em 2004. A equipe desse ano se destaca por ter uma campanha com mais vitórias que as três vezes em que foi campeão, podendo não levantar a taça no final da temporada.