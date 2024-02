Neres e Marcos Leonardo marcam, Benfica goleia e segue líder em Portugal

O Benfica inaugurou o marcador aos 16 minutos do primeiro tempo. Casper Tengstedt fez bela jogada pelo lado esquerdo e encontrou David Neres, sozinho, na grande área. O brasileiro finalizou em cima da zaga na primeira vez, e no rebote conseguiu anotar o primeiro gol.

Aos 25 minutos da primeira etapa, David Neres cruzou precisamente e Otamendi concluiu de cabeça, para aumentar a vantagem. Cinco minutos depois, aos 30, Tiago Gouveia recebeu na área, livre de marcação, e tocou de cavadinha para marcar o terceiro gol dos mandantes.

Ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, o Benfica ampliou. Rafa Silva carregou a bola e encontrou David Neres invadindo a área. O brasileiro recebeu e chutou forte de esquerda para fazer seu segundo gol no jogo. Três minutos depois, aos 49, foi a vez de Rafa Silva marcar. O português recebeu belo passe de Casper, limpou a marcação e finalizou no canto direito do goleiro.

Na etapa complementar, o Vizela diminuiu. Aos 3 minutos, Trubin, goleiro do Benfica, saiu jogando errado e a bola sobrou para Samuel Essende. O atacante descontou para os visitantes após rebote de seu primeiro chute, defendido por Trubin. Essende, aos 36 minutos, desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Aos 43 minutos, David Neres arrancou do meio de campo, invadiu a área e tocou para Marcos Leonardo. Com o goleiro já batido, o ex-Santos chutou forte no meio do gol e deu números finais ao duelo.