Brasiliense diz que técnico pediu demissão no intervalo de jogo da Série D

O treinador do Brasiliense, Paulo Roberto Santos, pediu demissão no intervalo do jogo contra o Real Brasília, neste domingo (12), pela Série D do Brasileiro. A informação foi divulgada pelo próprio agora ex-time dele.

O que aconteceu

O presidente do clube, Luiz Estêvão, disse ao UOL que o treinador não gostou de suas cobranças no intervalo da partida e pediu demissão: "Quem está no futebol é para ser cobrado", disse o presidente.

Na segunda etapa, o médico do clube foi quem dirigiu o time para a vitória por 2 a 1, com dois gols de Kaio Nunes.