Técnico do Brasiliense pede demissão no intervalo e equipe vence Real Brasília pela Série D

Neste domingo, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Brasiliense bateu o Real Brasília, por 2 a 1, no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo. Durante do intervalo da partida, enquanto o placar ainda estava em 0 a 0, o técnico Paulo Roberto Santos, insatisfeito com as críticas que recebeu, pediu demissão. Além dele, sua comissão técnica deixou a partida e Jorge Bolivar, médico do clube, comandou o time para a vitória.

Em nota, o Brasiliense afirmou que "insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição", Paulo Roberto Santos "decidiu deixar o comando da equipe juntamente dos demais membros da sua comissão técnica".

O treinador foi contratado pela equipe de Brasília para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, Paulo Roberto comandou a equipe em duas partidas, com um triunfo e um revés.