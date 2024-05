Danilo Barbosa valoriza empate do Botafogo com o Fortaleza

No segundo tempo, o Botafogo foi superior após as mudanças de Artur Jorge. Por sinal, o técnico optou por rodar o time, em função da sequência de jogos. Danilo Barbosa elogiou a estratégia.

"Está sendo muito positivo. São muitos jogos, com curto tempo de recuperação e a gente sabe que a gente tem um elenco muito forte. E também demonstra a confiança do treinador em cada um e os jogadores estão correspondendo à confiança. Então isso é muito importante", acrescentou.

O Fogão, agora, tem jogo importante pela Copa Libertadores pela frente. Nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), o Botafogo visita o Universitario, do Peru. O clube carioca é o segundo colocado do Grupo D, com seis pontos, mesma pontuação do Junior Barranquilla, da Colômbia, que lidera por ter melhor saldo de gols. O Universitario é o terceiro colocado, com cinco pontos, um a mais do que a LDU, do Equador.