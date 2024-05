Jogando dentro de casa, Mirassol vence o Paysandu pela Série B do Brasileirão

Jogando com apoio de seu torcedor, o Mirassol começou o jogo pressionando e abriu o placar com 10 minutos do primeiro tempo. Fernandinho recebeu pela esquerda, invadiu a área, cortou o marcador e acertou um belo chute no cantinho do gol defendido por Matheus Nogueira.

O Mirassol ampliou logo depois, aos 15 minutos. Warley arrancou em contra-ataque, ganhou do adversário na corrida, entrou na área e serviu Dellatorre, que dominou, cortou o goleiro e mandou para as redes.

O Paysandu descontou aos 13 minutos da segunda etapa. Nicolas foi lançado pela direita e serviu Esli García, que, dentro da área, passou pelo marcador e encheu o pé para o fundo do gol.