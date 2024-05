Botafogo empata com o Fortaleza no Castelão pelo Brasileirão

Neste domingo, com o time com muitas mudanças, o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Leão do Pici foi marcado por Pochettino, enquanto Danilo Barbosa empatou para o Glorioso.

Com o resultado, o Botafogo agora tem dez pontos e está na terceira colocação, no momento, no Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza tem sete pontos em cinco jogos e está na 11ª colocação.

O Fogão, agora, tem jogo importante pela Copa Libertadores pela frente. Nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), o Botafogo visita o Universitario, do Peru. O clube carioca é o segundo colocado do Grupo D, com seis pontos, mesma pontuação do Junior Barranquilla, da Colômbia, que lidera por ter melhor saldo de gols. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão será contra o Corinthians, domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.