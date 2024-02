Carpini sofre com desfalques e não consegue repetir escalações no São Paulo

Destes, o mais próximo de ficar à disposição é Michel Araújo. O uruguaio vinha recuperando sua forma física depois de desfalcar o time por uma amigdalite. Em transição, Igor Vinícius também está próximo do retorno. Já os demais devem levar mais algum tempo.

A posição que mais preocupa, no momento, é a lateral direita. Sem as três opções para o setor, Carpini foi obrigado a improvisar Bobadilla no setor no clássico diante do Santos, na última quarta-feira (14). Quem pode ganhar uma chance é o garoto Igor Felisberto, de apenas 16 anos.

"O Igor (Vinícius) está numa transição, precisamos ver como ele vai responder nesses próximos dias. Existe também uma possibilidade do Rato, mas ainda teremos que ver. Vamos ver o que temos de melhor para o jogo deste sábado", disse o comandante.

Em busca da reabilitação, o São Paulo encara o Red Bull Bragantino às 18h (de Brasília) deste sábado (17), no MorumBis, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A equipe vem de duas derrotas consecutivas e busca reverter este cenário.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.