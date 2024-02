São Paulo exibirá taça da Supercopa à torcida antes enfrentar Água Santa

O São Paulo exibirá a taça da Supercopa do Brasil à torcida amanhã (7), antes do jogo contra o Água Santa, no Morumbis. O título foi conquistado no último domingo (4), com a vitória nos pênaltis diante do Palmeiras, no Mineirão, neste último domingo.

O troféu deve ser exibido aos torcedores na entrada dos atletas para o aquecimento. A partida terá início a partir das 21h35 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista.