Marcos Leonardo marca no 1º toque em estreia com goleada do Benfica

No duelo seguinte, o Benfica recebe o Boavista na próxima sexta-feira, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17:15 (de Brasília) no Estádio da Luz.

Já o Rio Ave visita o Chaves no próximo domingo, também pela 18ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 15:00 (de Brasília), no Estádio Municipal de Chaves.

O Rio Ave surpreendeu e abriu o placar logo cedo, aos nove minutos da primeira etapa, com Gonçalo Rodrigues. O atleta recebeu ótimo passe de Fábio Ronaldo dentro da área e disparou no canto esquerdo do gol.

O Benfica reagiu aos 29, com Ángel Di María. Após o passe de Rafa Silva na entrada da área, o argentino finalizou de primeira para marcar um bonito gol e igualar o marcador.

A virada veio na segunda etapa, dessa vez com António Silva aos 16 minutos. Depois de confusão na área, o zagueiro aproveitou a sobra e balançou as redes.

Aos 35, em sua estreia, Marcos Leonardo fez o terceiro da equipe. O brasileiro aproveitou o levantamento de Fredrik Aursnes para cabecear ao gol vazio.