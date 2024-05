Luxemburgo, 72 anos: ele está no seu top-5 de técnicos brasileiros?

Festa promovida pelo Diario Popular aos melhores do Paulistão de 1996. Na fila alta: Muller, Cafu, Djalminha, o colunista Sérgio Carvalho (encoberto), Júnior, um diretor (de bigode) do tradicional jornal, Milton Neves (então colunista do Diario Popular e apresentador do evento), Robert, Mustafá Contursi, Eduardo José Farah, Arnaldo Branco Filho (diretor de redação do Dipo) e Oscar Roberto Godoi. Na fila mais baixa: Velloso, uma modelo, Luizão, Luxemburgo (de costas e de terno bege), o zagueiro Sandro, Zagallo, Cléber (encoberto), mais uma modelo e o volante Capitão. Velloso era o goleiro do timaço palmeirense, que foi campeão estadual naquele ano

A foto é de Cláudia M. Martins e foi colhida em 2002, no clube Círculo Militar do Ibirapuera, em São Paulo, quando de um congresso da entidade dos técnicos, o SITREPESP. Mário Travaglini (o terceiro ? de óculos e camisa azul), Joaquim Grava (de gravata preta), Nelsinho Baptista, Vanderlei Luxemburgo e Felipão fizeram uma homenagem a Milton Neves, então apresentador do SuperTécnico da Rede Bandeirantes de Televisão. O querido Lindóia, ex-ponta do Guarani, do Corinthians e do Juventus, está na parte inferior direita, de camisa azul e paletó claro

O Mengão no Maracanã em tarde de pouco público. Em pé: Jorge Fernandes, goleiro Fred (ou seria Gil?), Rondinelli, Jaime, Léo Salles e Vanderlei Luxemburgo. Agachados: massagista João Carlos, Dudu (irmão de Fio e Germano), Geraldo, Fidélis, Zico e Júlio César Niterói