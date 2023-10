Torcedora do Inter, Renata Fan fala de eliminação: "Acordei nocauteada"

A jornalista Renata Fan usou as redes sociais para revelar o seu sofrimento com a eliminação do Internacional diante do Fluminense, no confronto pela semifinal da Libertadores 2023. A gaúcha deixou claro que passou uma noite complicada após a derrota da equipe colorada no estádio Beira-Rio.

Renata Fan usou um meme de um boxeador levando um soco para mostrar o seu sentimento. "Que noite sofrida, dolorida! Mesmo. Acordei nocauteada", descreveu.

Na noite anterior, logo após a partida na capital gaúcha, Renata Fan já havia lamentado o resultado contra seu time do coração. "Difícil manifestar opinião, julgamento ou conclusões. Estava confiante, preocupada, mas confiante!", explicou, indo além.