Corinthians anuncia chegada de preparador físico para a comissão técnica de Mano Menezes

Depois de confirmar a contratação do treinador Mano Menezes, o Corinthians foi em busca de mais um nome para compor a comissão técnica. Neste domingo, o clube anunciou a chegada do preparador físico Diogo Linhares para integrar o grupo do novo comandante.

Aos 42 anos, Diogo Linhares acumula passagens por alguns clubes no futebol brasileiro, como Flamengo e Sport. Com trabalhos em clubes dos Emirados Árabes e da China, seu último vínculo foi com o Kashima Reysol, do Japão, por onde ficou por quatro anos até sair em maio.