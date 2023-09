Lukaku marca, Roma faz sete no Empoli e vence a primeira no Campeonato Italiano

Na próxima rodada, a Roma enfrenta o Torino, fora de casa, no domingo seguinte. Por outro lado, o Empoli recebe a Inter de Milão no Carlo Castellani, também no domingo.

Confira todos os resultados do domingo pelo Campeonato Italiano:

Cagliari 0x0 Udinese



Frosinone 4x2 Sassuolo



Monza 1×1 Lecce



Fiorentina 3x2 Atalanta