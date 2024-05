Nacional-PAR x Corinthians: veja onde assistir à partida pela Sul-Americana

Nessa terça-feira, o Corinthians entra em campo pela quarta rodada da Sul-Americana para enfrentar o Nacional-PAR. A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco.

O confronto contará com transmissão da ESPN e do Star+. O torcedor pode acompanhar o lance a lance do site da Gazeta Esportiva.

O Grupo F da Sul-Americana está embolado, especialmente entre os três primeiros colocados. Com quatro pontos, o Corinthians está na terceira colocação, atrás de Racing-URU (5) e Argentino Juniors (6).