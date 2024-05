Vasco liga alerta com aporte à SAF e crise da 777: 'Muito preocupante'

A minha preocupação imediata é o aporte de setembro. É muito preocupante a situação financeira, mas meu problema maior é se eles irão mostrar fôlego até setembro, e está nítido que não terão. O balanço mostrou que se esse aporte não entrar, a chance de não pagar a folha é enorme. Estamos muito preocupados com esse aporte em setembro. Nós notificamos exigindo uma garantia, mas eles negaram

Felipe Carregal Sztajnbok, vice-jurídico do Vasco associativo

O UOL procurou a 777 Partners e questionou sobre a notícia de afastamento de Wander e Pasko. A assessoria de imprensa da empresa no Brasil, porém, informou que não possuía tal informação.

Afastamento pode interferir no Conselho da SAF

O possível afastamento de Wander e Pasko do Conselho de Futebol da 777 pode trazer grandes desdobramentos ao Vasco. Isso porque ambos fazem parte do Conselho de Administração da SAF.

Se a dupla estiver fora do futebol da 777, poderá não ter legitimidade na SAF vascaína. No caso de Josh Wander, ele ainda está na condição de presidente do Conselho de Administração. Já Pasko foi indicado à CBF como o executivo que está no "topo da cadeia" da empresa na época em que ela adquiriu o Cruzmaltino, em 2022.

777 também foi notificada após denúncia de esquema de pirâmide

O Vasco associativo notificou a 777 Partners novamente no início desta semana. Isso porque o fundo inglês Leadenhall Capital Partners entrou com processo na Justiça dos Estados Unidos acusando a empresa de fraude contábil e possível esquema de pirâmide. O caso em questão é por, supostamente, a 777 dar como garantia de empréstimo ativos de US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) que não lhe pertenciam ou que já haviam sido oferecidos como garantia a outras empresas.