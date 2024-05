Estêvão se esquiva ao falar sobre interesse do Chelsea: 'Segundo plano'

Segundo apurou o UOL, o Chelsea lidera a corrida pela contratação da joia palmeirense. Os ingleses, no entanto, ainda não atingiram todas as exigências feitas pelo Palmeiras.

A proposta inicial do Chelsea é de 30 milhões de euros fixos e metas que até poderiam fazer o valor aumentar e ultrapassar os 55 milhões de euros e chegar perto dos 60 milhões. O projeto apresentado pelo clube agradou o jogador e o seu staff.

O Palmeiras não fecha as portas para vender a joia, mas espera contar com o jogador até o Super Mundial de Clubes de 2025. Atualmente, Estêvão tem 17 anos e poderá deixar o Brasil só em abril do ano que vem, quando completará 18. O torneio será disputado no meio do próximo ano.

O Palmeiras foi até o Uruguai e goleou o Liverpool-URU por 5 a 0, na noite desta quinta-feira (9). Os gols do Verdão foram marcados por Raphael Veiga (duas vezes), Endrick, Rony e Gustavo Gómez.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 10 pontos e se manteve isolado na liderança do Grupo F da Libertadores. O Alviverde, no entanto, ainda não conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final de maneira antecipada.