Melhor nos momentos decisivos, Alcaraz bate Korda e vai às oitavas em Paris

Carlos Alcaraz entrou na Quadra Philippe Chatrier na sessão noturna desta sexta-feira sabendo que teria pela frente um adversário forte no americano Sebastian Korda, atual #28 do mundo. Pois o espanhol teve uma atuação à altura do desafio. Com disciplina tática do começo ao fim e, sobretudo, brilhando nos momentos mais importantes, o ex-número 1 do mundo fez 6/4, 7/6(5) e 6/3 e avançou mais uma vez às oitavas de final de Roland Garros.

Semifinalista no ano passado, Alcaraz tenta ir mais longe em 2024 e vencer o slam do saibro, único piso em que não triunfou neste nível. Carlitos conquistou o US Open, em piso sintético, em 2022, e Wimbledon, na grama, em 2023.

Com o resultado desta sexta, o espanhol agora soma oito participações consecutivas nas oitavas de final de torneios do Grand Slam. Seu próximo adversário em Roland Garros será o vencedor do jogo entre o canadense Félix Auger-Aliassime (#21) e o americano Ben Shelton (#15). Os dois entraram em quadra nesta sexta, mas o jogo foi interrompido por causa da chuva. O placar mostrava Auger-Aliassime vencendo o primeiro set por 5/4.