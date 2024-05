BTG quer Allianz Parque e demonstra que estádio virou colosso

A BTG comprou a dívida da W. Torre e mandou recados ao mercado de que pretende virar a gestora do estádio nos próximos meses.

Não é simples assim. Ao comprar a dívida da W. Torre com o Banco do Brasil, mas com a construtora pagando seus débitos em dia e com conversas mais harmoniosas com o Palmeiras, não basta querer. O contrato de uso de superfície dá garantias ao Palmeiras e à W. Torre e só haverá um terceiro elemento se as duas partes concordarem.

Mas o desejo explícito de o BTG assumir a gestão do Allianz Parque dá noção do sucesso do estádio.