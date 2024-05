Neymar acompanha final do Al-Hilal em meio ao atrito com Piovanni e Defante

Neymar estava assistindo ao jogo ao lado do meio-campista Sergej Milinkovic-Savic. O sérvio também desfalcou o Al-Hilal neste jogo.

O brasileiro postou mensagem de apoio ao Al-Hilal. "Vamos", escreveu em seu perfil no Instagram junto de foto do estádio.

Neymar tem tomado manchetes fora do noticiário esportivo. Nesta sexta, o atacante do Al-Hilal usou as redes sociais para chamar Diogo Defante de "fanfarrão, otário". A postagem foi apagada horas depois. O humorista, que despertou a ira do atleta após publicação no X, divulgou vídeo pedindo desculpas.

O jogador também brigou com Luana Piovanni. Neymar escreveu "vai para o c..." em texto direcionado à atriz nas suas redes sociais, respondendo a comentário que o caracterizou como um "péssimo exemplo como pai". O atrito foi originado por posicionamento em relação à PEC 3/2022, relativa à privatização de praias brasileiras.