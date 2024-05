Jogador da NBA estreia no futebol em time da sexta divisão da Alemanha

Dennis Schröder, armador do Brooklyn Nets, da NBA, decidiu se aventurar no futebol. O jogador fez sua estreia no esporte por uma equipe da 6ª divisão do Campeonato Alemão.

O que aconteceu

Schröder fez sua estreia no futebol atuando pelo FC Germania Bleckenstedt. Ele foi titular e atuou por cerca de 62 minutos.

O resultado não foi positivo. O FC Germania foi superado pelo 1. SC Göttingen por 5 a 1.