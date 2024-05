Hamilton admite que já fez xixi no carro durante corrida da Fórmula 1

Já fiz uma vez, foi em Singapura. Foi há uns dois ou três anos. O safety car saiu e eu pensei: 'Estou morrendo'. E, honestamente, quando sua bexiga está cheia, com a força G que você está puxando, é a coisa mais desconfortável. Você simplesmente não consegue se concentrar no trabalho. Eu me lembro de tentar urinar e realmente tive de forçar. Mas, felizmente, só tive de fazer isso uma vez. Hamilton, ao programa Hot Ones, no YouTube

Hamilton também afirmou que evita urinar durante a corrida e revelou sua 'estratégia' para não ter vontade de fazer xixi durante as provas. Segundo ele, diversos pilotos já confessaram que urinam no carro.

Eu nunca bebo no carro, simplesmente esqueço na maioria das vezes. Geralmente não preciso [fazer xixi durante a corrida]. Mas muitos pilotos, pelo que sei, fazem xixi no carro. Antes de entrar no carro eu faço [xixi] o máximo de vezes possível, mas [no carro] não consigo fazer.

Outros exemplos

Assim como Hamilton, há outros pilotos que preferem não urinar no cockpit durante as provas. Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo são dois nomes que já afirmaram que preferem segurar o xixi para depois da prova.

Em contrapartida, Michael Schumacher ia pelo caminho oposto. O alemão fazia parte do time daqueles que liberavam a urina durante as etapas quando sentia vontade.