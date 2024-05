Treinador do Newcastle diz estar "desesperado" para manter Bruno Guimarães

Finished the season with a memorable match! 3 points, two assists, and 1 goal. Thank you for the support today and we hope it's enough for us to be in Europe next season! Howay the lads ??3??9?? @NUFC pic.twitter.com/VuCEFRWOg2

? Bruno Guimarães (@brunoog97) May 19, 2024

O brasileiro tem tido grandes atuações pelo Newcastle desde que chegou, em janeiro de 2022, e está despertando o interesse de outros gigantes europeus. O meio-campista tem contrato com o clube inglês até 2028.

Eddie Howe também rasgou elogios ao atacante Alexander Isak de forma conjunta ao ex-jogador do Athletico-PR.

"São dois jogadores extraordinários. Podem fazer a diferença e fizeram a diferença. A equipe também lhes dá toda a condição para jogarem bem. Eles já estão adaptados à forma como jogamos", falou.