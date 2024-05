Presidente da LaLiga promete condenações por casos de racismo contra Vini

A partir daí percebemos que teríamos de focar em várias frentes. Um que é óbvio, mas temos que trabalhar, que é a comunicação e a conscientização. Fizemos uma campanha contínua contra o racismo em todos os estádios, na televisão, mas isso não é suficiente... É preciso agir.

Percebemos, também, que as denúncias que fazíamos, o Ministério Público entendia que não eram suficientemente claras para dizer "isso é um crime de ódio, temos que chegar até o final". Nisso já conseguimos uma mudança. Acho que daqui a duas ou três semanas veremos duas condenações a pessoas por insultos racistas a Vinícius. Não quero falar de que lugar, porque há vários lugares onde vamos conseguir essa condenação.

Isso nos levou também a uma maior implicação de nosso departamento jurídico, de ir ao Ministério Público, reunir-se com o MP do Estado, especializado em delitos de ódio, para explicar bem a situação, e pedir que fossem mais duros ao condenar esse tipo de casos.

Também trabalhamos muito com a tecnologia, para uma rápida identificação de torcedores que cometem delitos racistas nos estádios. Isso nos permite localizar as pessoas que fazem insultos racistas antes que o jogo acabe. Com câmeras que pegam toda a arquibancada, e que podem dar zoom em qualquer parte da torcida. Sabendo o momento em que aconteceu, essas câmeras identificam o insulto e o gesto, porque normalmente são insultos com gestos. Conseguimos localizar e expulsar essas pessoas.

Também conseguimos localizar pessoas que fizeram insultos racistas fora dos estádios. Resumindo, atualizados nossas ações e não vamos parar até que isso acabe. Sabemos que é um túnel que ainda não vemos o final, mas temos que continuar trabalhando para chegar um dia ao final. Se não andarmos pelo túnel, nunca veremos o final. Uma boa comunicação ajuda, mas é preciso ter ações.

Agora a federação começou a tomar essas decisões. Mas nós somos mais rápidos, já demonstramos que atuamos sem pensar no que as pessoas vão dizer. Os torcedores dizem que 'condenam os inocentes por causa de quem fez algo errado', mas bem... Nós entendemos que é muito importante que, quando houver um insulto, as pessoas ao lado têm que apontar o dedo.