'O contexto é seleção brasileira', diz Casão sobre fala enigmática de Abel

Abel Ferreira deu uma declaração enigmática após a vitória do Palmeiras no Brasileirão com o brilho do jovem Estêvão. Mas o que ele quis dizer? No Fim de Papo, o colunista Walter Casagrande analisou que o técnico português estava falando da seleção brasileira quando levantou a possibilidade de treinar as joias da Academia no futuro.

'O contexto da fala de Abel é a seleção brasileira': "Eu acho que é contexto de seleção brasileira. Na realidade, não tem concorrência com Abel aqui no Brasil para treinar seleção brasileira. Tem esse preconceito, que é real, esse incômodo que os treinadores brasileiros têm com o treinador estrangeiro que se destaca e é vencedor no Brasil, tem isso aqui no Brasil, é inegável. Quando o Tite anunciou que ia sair, o cara certo aqui no Brasil era o Abel Ferreira, não tinha discussão nenhuma sobre o Abel Ferreira, era o cara que mais vencia e continuou vencendo depois daquilo. E aí os treinadores mais antigos começaram a dar entrevista, dizer que é absurdo ter um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Tem treinadores brasileiros bons, mas eles não apontavam nenhum, tem treinadores brasileiros que podem dirigir a seleção brasileira, mas ninguém falava o nome do cara porque não tinha, né?".

'Se o Abel continuar vencendo no Palmeiras...': "Agora é impossível, o Dorival vai para a Copa do Mundo e eu acho que vai com mérito também, não estou discutindo o Dorival. Mas se o Abel continuar trabalhando no Palmeiras vencendo, vencendo, vencendo, vai chegar uma hora que não vai ter, nem com preconceito, como não colocar o Abel para treinar a seleção brasileira. Eu acho que [a frase dele] é nesse contexto".