Santos treina com novidades e Carille ganha opções contra o Guarani

Veja mais respostas do treinador em coletiva à imprensa realizada nesta quinta-feira (2)

Proposta do Vasco

"Deixo com meu empresário, que tem relação muito boa com Marcelo Teixeira. O bom trabalho nosso, não meu, nosso, chama a atenção de outros clubes. Mas vocês sabe que estou feliz e contente. Quando estava no Japão, e agora vou falar um pouco da parte financeira, tive propostas muito melhores aqui no Santos. A questão é que me sinto muito bem aqui. Vim pra cá por saber o objetivo do clube, fico aqui independentemente da situação. Da possibilidade que existe, não somente de Vasco, mas qualquer outra já está descartada. Quero alcançar o objetivo de estar em 25 com o Santos na série A."

Hayner

"Hayner pode jogar nas duas laterais como na linha da frente. Quero abrir espaço para garotos sim. Depois do jogo contra o Fluminense, que o sub-20 fez, me deixou a ideia de deixar um pouco mais o Souza, faz tempo que não joga. Vou sentar hoje com minha comissão, levar pra diretoria. Deixar ele um pouco mais no usb-20 pra que chegue mais preparado. Dependendo do jogo posso usar o Hayner nas laterais, linha da frente."

Furch de volta