Estádio do Atlético de Madri será parcialmente fechado após gritos racistas

Nico Williams, do Athletic Bilbao, responde a ofensas racistas de torcedores do Atlético de Madri Imagem: Juan Medina/REUTERS

O setor fechado ainda não possui tamanho delimitado. De acordo com o diário Marca, será no local de onde partiram as ofensas racistas. As cadeiras serão cobertas por uma mensagem condenando condutas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes no futebol.

A sanção é válida para os dois próximos jogos do Atlético no Campeonato Espanhol. O clube ainda recebeu multa de 20 mil euros (R$ 110 mil na cotação atual).

Segundo o jornal AS, o Atlético de Madri cogita recorrer da decisão. O clube entende que está fazendo sua parte ao colaborar com as autoridades para a identificação das pessoas envolvidas no caso.

A medida tomada pelo Comitê de Competição tem um precedente. A entidade fechou uma das arquibancadas do Coliseum, estádio do Getafe, após ofensas contra Marcos Acuña, do Sevilla. O Getafe teve seu recurso aceito, e a sanção está anulada no momento.