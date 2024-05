Vasco publica nota detalhando decisão judicial que tirou a 777 do controle da SAF

Segundo a nota do clube (veja a nota na íntegra ao fim da matéria), o Vasco considerou a ação necessária após preocupações sobre a capacidade financeira da sócia majoritária, a empresa 777, em cumprir com suas obrigações contratuais.

O pedido do Vasco levou em consideração o artigo 477 do Código Civil e usou como argumento as recentes notícias na mídia internacional relacionadas à situação financeira da 777. A empresa está sendo processada por fraude nos Estados Unidos.

A briga interna entre o Vasco Associativo e a empresa americana começou ainda na campanha de Pedrinho à presidência. Depois de cinco meses, o confronto entre as partes se agravou após as seguidas notificações extrajudiciais sem retorno da 777.

Veja a nota do Vasco publicada nesta quinta-feira sobre a decisão judicial contra a 777 partners:

"O Club de Regatas Vasco da Gama, em respeito aos seus sócios, torcedores e ao mercado do futebol em geral, considerando as matérias recentemente divulgadas e a fim de evitar a disseminação de informações distanciadas da realidade, presta os seguintes esclarecimentos:

O Vasco ajuizou ação cautelar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, visando, exclusivamente, preservar o patrimônio da Vasco da Gama Sociedade Anônima de Futebol (VascoSAF). A ação foi necessária e motivada por preocupações sobre a capacidade financeira da sócia majoritária, a empresa 777, em cumprir com suas obrigações contratuais. Essas preocupações foram intensificadas por relatos na mídia internacional, que questionaram a solvência da 777, levantando o risco de penhora ou uso das ações da VascoSAF como garantia em potenciais cenários de falência ou insolvência da 777.