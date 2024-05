Rizek, Everaldo Marques e outros comunicadores se despedem de Silvio Luiz

O mundo da comunicação lamentou a morte de Silvio Luiz nesta quinta-feira (16), em decorrência de falência múltipla de órgãos. O narrador Everaldo Marques e os apresentadores Miton Neves e André Rizek se despediram do locutor enaltecendo os bordões.

O que aconteceu

Everaldo Marques, narrador do grupo Globo, falou sobre o quanto Silvio Luiz o inspirou em sua carreira.