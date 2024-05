Danubio vence e derruba campanha perfeita do Athletico na Sul-Americana

Os mandantes ouviram vaias da torcida na Ligga Arena já na saída para o intervalo. Muitos foram embora antes do apito final.

Como foi o jogo

O Athletico entrou em campo com seu time titular. A formação foi praticamente a mesma que venceu o Palmeiras no Campeonato Brasileiro na última rodada, com a entrada de Mastriani no lugar de Nikão.

A primeira grande chance do Furacão veio com um belo passe de Erick. O volante viu espaço entre os zagueiros uruguaios e lançou Pablo, que, de frente para o goleiro, chutou por cima do alvo.

O Danubio surpreendeu abrindo o placar quando o jogo tinha domínio rubro-negro. Os visitantes, com menos de 20% de posse de bola, aproveitaram um cochilo na defesa adversária para fazer 1 a 0 em jogada aérea.

O Athletico continuou empilhando gols perdidos e viu o Danubio ampliar. Zapelli mandou por cima duas vezes e Mastriani parou em Goicoeceha; os alvinegros aproveitaram mais um vacilo da zaga e fizeram 2 a 0.