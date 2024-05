CBF prevê complicações para remanejar jogos do Brasileirão após pausa; entenda

Tal deliberação abarca apenas a Série A em razão de já ter havido a manifestação formal da maioria dos seus integrantes. No tocante às demais competições (Copa do Brasil masculina; Al, A2 e A3 do feminino; brasileiro masculino e feminino sub-20), não tendo ainda posição majoritária, a CBF comunica a manutenção sem qualquer alteração de todas as disputas, sempre ressalvando a exceção para as agremiações do Estado do Rio Grande do Sul, cujas participações ficarão suspensas até aquela data de 27/05/2024.

Indispensável pontuar e destacar que o atendimento do pleito dos Clubes importara na necessária revisão do calendário dos jogos, que traz como consequência o remanejamento de partidas para datas futuras, exercício esse de difícil acomodação, especialmente porque no curso do presente ano, além das competições nacionais e internacionais (CONMEBOL e FIFA), também haverá a disputa da Copa América, o que atrai dificuldades e naturais prejuízos, inclusive de natureza desportiva, para todos em maior ou menor escala.

Desse modo, acatando o posicionamento da maioria dos Clubes no sentido de suspender os jogos da Série A, a CBF vale-se ainda da presente para reiterar a convocação dos senhores presidentes dos clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, bem como de suas respectivas Federações Estaduais, para a realização do Conselho Técnico Extraordinário, no dia 27 de maio, segunda-feira, às 14 horas, de forma presencial, para debate de todas as consequências em torno de tais remanejamentos e outros assuntos correlatos, especialmente, mas não limitadas às alternativas possíveis de novo calendário de jogos, e, ainda:

(i) dificuldade de harmonização do calendário em razão de a data de encerramento da Série A (8/12) e a data de início da Copa Intercontinental, cujas semifinais estão programadas para o dia 14/12 e final no dia 18/12, porém com a previsão de playoff entre representantes da CONMEBOL e CONCACAF que sequer possui data definida, mas que deve ocorrer após a final da Copa CONMEBOL Libertadores no dia 30/11 e antes do dia 14/12, valendo frisar que nos últimos 5 anos o campeão da Copa CONMEBOL Libertadores foi um clube brasileiro;

(ii) a utilização de datas FIFA para reposição de partidas também encontra restrições, considerando:

(a) dificuldades para os clubes que terão jogadores convocados;