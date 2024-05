Abel escala Palmeiras sem Veiga e com quatro atacantes contra o Del Valle

Já os titulares do Del Valle são:Villar; Landazuri, Carabajal, Schunke e Caicedo;; Ortiz, Alcivar, Páez, Renato Ibarra e Arroyo; Hoyos. O técnico é Javier Gandolfi.

O Palmeiras é o líder do Grupo F, com dez pontos, e se classifica com um empate. Del Valle, San Lorenzo e Liverpool-URU têm três pontos cada um.

A partida tem início às 21h30 e será transmitido por Globo (SP, RS e PR), ESPN e Star+. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

Veja o time