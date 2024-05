Palmeiras terá Flaco López titular e Raphael Veiga no banco contra o Del Valle; veja escalação

Os desfalques do Alviverde são os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e o volante Aníbal Moreno, que sofreu um trauma no olho direito na vitória por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU na última quinta-feira.

O negócio é o seguinte: MEU SQUAD TÁ PRONTO PRA MAIS UMA NOITE DE @LIBERTADORESBR! ?#AvantiPalestra #PALxIDV#AlmaECoração pic.twitter.com/IsEzKL0N7t ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 15, 2024 Com dez pontos pontos, o Verdão ocupa a liderança do Grupo F e precisa apenas de um empate para carimbar a vaga nas oitavas de final da competição. Do outro lado, o Del Valle, com quatro pontos, é o segundo colocado e briga pela vaga no mata-mata. O Verdão ainda pode assumir a primeira colocação geral em caso de vitória.