Athletico-PR é superado pelo Danubio em casa e perde os 100% na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, em compromisso válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR recebeu o Danubio-URU e foi derrotado por 2 a 1. Ignacio Widman e Sebastián Fernández marcaram para a equipe visitante, enquanto Lucas Di Yorio diminuiu para os mandantes.

A uma rodada do fim da fase de grupos, o time de Cuca, mesmo com o fim da campanha 100%, segue na primeira posição do Grupo E da Sul-Americana, com 12 pontos em cinco partidas. Com a vitória, o Danubio continua na terceira colocação da chave, com sete pontos em cinco jogos.

Por conta do adiamento de duas partidas do Campeonato Brasileiro (diante de Fortaleza e Criciúma) e uma da Copa do Brasil (contra o Ypiranga), o Athletico-PR volta a campo apenas no dia 30 de maio, às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana, quando recebe o Sportivo Ameliano.