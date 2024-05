Santos conta com retorno de Gil em jogo contra a Ponte Preta pela Série B; veja escalações

O Santos está escalado para visitar a Ponte Preta, nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A novidade no time do técnico Fábio Carille é o retorno de Gil.

O zagueiro está de volta após ser poupado na derrota de 1 a 0 para o Amazonas, em Manaus, no último sábado.

Assim, o Peixe vai a campo com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.