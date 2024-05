Fora de casa, Sport é superado por Ituano e perde os 100% de aproveitamento na Série B

Por fim, o Sport retorna aos gramados no próximo sábado, às 15h30 (de Brasília), contra o Avaí, na Arena Pernambuco. Já o Ituano enfrenta o Mirassol no domingo. A partida começa às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

O gol

A rede foi balançada somente na segunda etapa, aos 24. Vinícius Paiva, de perna direita, bateu com muita categoria no ângulo esquerdo do goleiro Caique França.

Confira os resultados de outros jogos desta quarta-feira pela Série B

América-MG 0 x 0 Mirassol