Dirigente do Flamengo, Marcos Braz encara com naturalidade protestos da torcida

A vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, aliviou a pressão no Flamengo. Na sexta-feira, por exemplo, torcedores protestaram no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro. Vice-presidente de futebol, Marcos Braz encara com naturalidade a manifestação.

"Qualquer manifestação que seja feita pela torcida do Flamengo a gente vai respeitar sempre, desde que ela seja adequada, seja no tom certo, não tenha violência. Não tendo nada disso você tem de compreender, entender a posição. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, mas isso é uma outra questão. A questão é sempre tratar com respeito", declarou Braz, na zona mista no Maracanã, após o duelo.