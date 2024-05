Conmebol remarca para junho jogos de Grêmio e Inter em torneios continentais

Reprogramación de partidos en la CONMEBOL @Libertadores y @Sudamericana ??#CreeEnGrande

Grêmio e Internacional não entram em campo desde os dias 30 e 28 de abril, respectivamente. A CBF adiou os duelos das equipes, junto com o Juventude, até o próximo dia 27. No entanto, as equipes gaúchas, em nota conjunta divulgada neste sábado, solicitaram a paralisação total do futebol brasileiro.

O Grêmio ocupa a lanterna do Grupo C da Libertadores com apenas três pontos conquistados. O Inter é o terceiro colocado do Grupo C da Sul-Americana com cinco unidades.