Thiago Monteiro vence Kecmanovic no tie-break e avança às oitavas do Aberto de Roma

THIS. IS. WHAT. IT. MEANS. #ThisIsTennis@dThiagoMonteiro | @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/79YHwGQt75

? ATP Tour (@atptour) May 12, 2024





Thiago foi superior durante todo o primeiro set, errando menos que Kecmanovic. O brasileiro fechou a primeira etapa do confronto com vitória por 6 a 2. O sérvio, no entanto, melhorou no segundo set, empatando a partida e levando o duelo para o terceiro set.

Em uma disputa equilibrada, Thiago Monteiro conseguiu salvar um match point no tie-break. No erro de Kecmanovic no último ponto, o cearense ficou com a vitória e com a classificação.