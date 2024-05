Seleção Brasileira de ciclismo de estrada terá reforços para o Campeonato Pan-Americano

A programação terá provas de Contrarrelógio Individual e Estrada. No CRI, as disputas serão em um circuito de 10,7, com largada e chegada ao lado a Arena Farma Conde. Já as de Estrada utilizarão o circuito (Junior, masculino e feminino), e as estradas de região. No último sábado, o Campeonato Paulista de Estrada serviu de evento teste e utilizou parte do percurso do Pan e teve bastante êxito.

As disputas e percursos estão assim previstos: 21/05 - Contrarrelógio Individual - Júnior Masculino (25,4 km) e Feminino 14,7 km), Sub 23 Masculino (36,1 km) e Elite Feminino (24,4 km); 23/05 - Contrarrelógio Individual - Elite Masculino (36,1 km); 23/05 - Estrada - Junior Masculino (107 km) e Feminino (64,2 km); 24/05 - Estrada - Sub 23 Masculino (163, 2 km; 25/05 - Estrada - Elite Feminino (115 km); e 26/05 - Estrada - Elite Masculino (208,1 km)