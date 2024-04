Criciúma goleia Vasco no Rio com aplausos e 6º pênalti pego por goleiro

Protestos da torcida - Os torcedores cruzmaltinos protestaram bastante em São Januário. Foram feitos xingamentos ao CEO da SAF, Lúcio Barbosa, e à 777 Partners, empresa norte-americana dona da Sociedade Anônima de Futebol do clube. Gritos de "time sem vergonha" também foram entoados assim como críticas ao técnico Ramón Díaz e vaias ao zagueiro Léo.

Classificação e jogos Brasileirão

Gustavo pegador de pênaltis - Gustavo é, atualmente, o maior pegador de pênaltis do Brasil com os seis defendidos até aqui em 2024.

Copa do Brasil no meio da semana - Vasco e Criciúma viram a chave para os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil no meio da semana. O Cruzmaltino visita o Fortaleza, na quarta-feira (1), no Castelão (CE), e o Tigre encara o Bahia, na terça (30), na Fonte Nova (BA).

O jogo

O Vasco contou com o retorno de Payet, recuperado de uma lesão no joelho direito. O meia francês, porém, sentiu um pouco o ritmo de jogo no primeiro tempo. O Criciúma se postou muito bem taticamente em campo e ofereceu dificuldades ao Cruzmaltino, abrindo o placar. O time da casa também teve suas chances além do pênalti perdido: uma cabeçada perigosa de Vegetti e um chute na trave de Payet, mas foi pouco e desceu para o intervalo devendo.

Já no segundo tempo o baile catarinense aconteceu em São Januário. Com o 2 a 0 logo com um minuto, o Vasco desmoronou de vez e o Criciúma aproveitou o nervosismo do time da casa. Com os gols acontecendo, as vaias tomaram conta do estádio e o Cruzmaltino enfileirou jogadas grotescas e sem acabamento. Se os visitantes apertassem mais um pouco, poderiam ter vencido de mais.