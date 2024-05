Piquerez completa 150 jogos pelo Palmeiras e recebe homenagem na Academia de Futebol

Prontos pra mais 90 minutos de @Brasileirao! ??

Os frames do sábado de treino do #MaiorCampeãoDoBrasil já chegaram!

O lateral esquerdo soma, no período, 11 gols e 13 assistências e já é o uruguaio com mais partidas e mais vitórias da história do Palmeiras. Além disso, Piquerez é o lateral esquerdo com mais confrontos válidos por Copa Libertadores pelo Alviverde, com 26.

"Ser o lateral-esquerdo com mais jogos na Libertadores pelo Palmeiras, além destas outras marcas, é algo muito legal. O Uruguai é um país pequeno e sacrificado e fazer esse tipo de coisas como uruguaio me deixa feliz porque deixo o meu país um pouco mais no topo e em um time muito grande. Vou continuar trabalhando para seguir somando jogos e batendo recordes e ajudando a equipe a ganhar títulos", continuou.