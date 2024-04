Ramón diz que soube de demissão pela internet; declaração irrita o Vasco

O técnico Ramón Díaz diz que soube de sua demissão do Vasco por um post no X (antigo Twitter). A declaração causou revolta no clube, que entende que foi o treinador quem se desligou e vê sua fala como uma estratégia jurídica para não abrir mão da multa rescisória.

O que aconteceu

Integrantes da diretoria e departamento de futebol garantem que Ramón Díaz comunicou sua saída aos jogadores no vestiário. A declaração ocorreu após a goleada por 4 a 0 para o Criciúma neste sábado (27).

Em seguida, o Vasco emitiu uma nota oficial sobre o desligamento e divulgou nas redes sociais. Foi depois deste episódio que o conflito de versões começou.