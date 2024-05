Santos bate o Fortaleza fora de casa e sobe para terceiro lugar no Brasileirão sub-20

VITÓRIA FORA DE CASA! ??

Os #MeninosDaVila visitaram o Fortaleza e garantiram mais 3 pontos no #BrasileirãoSub20! Os gols foram marcados por Bernardo e Diego Borges. Valeu, molecada! pic.twitter.com/Pw3RFfUllR

? Santos FC (@SantosFC) May 9, 2024

Com o resultado, os Meninos da Vila subiram para a terceira colocação na tabela da competição nacional, com 13 pontos. O Leão está em 11º, com sete.

O Santos volta a campo no domingo, contra o Santo André, fora de casa, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida será às 15 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP).