Atalanta elimina Olympique de Marselha e disputará sua primeira final de Liga Europa

Nesta quinta-feira, a Atalanta recebeu o Olympique de Marselha pelo jogo de volta da semifinal da Liga Europa. Os donos da casa venceram por 3 a 0, garantiram vaga na decisão do torneio e disputarão uma final continental pela primeira vez em sua história.

Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, o placar agregado do confronto foi de 4 a 1 a favor do time italiano, que vai decidir a competição contra o Bayer Leverkusen. A partida ocorre no dia 22 de maio, no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. O horário ainda não foi definido pela Uefa.

A Atalanta volta a campo neste domingo, às 15h45 (de Brasília), quando recebe a Roma, pelo Campeonato Italiano. Já o Olympique de Marselha encara o Lorient dentro de casa, no mesmo dia, às 16 horas, pelo Francês.