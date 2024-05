Palmeiras terá Veiga titular e Zé Rafael no banco para jogo contra o Liverpool-URU; veja escalação

O Palmeiras está escalado para a partida contra o Liverpool-URU nesta quinta. O duelo válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores 19 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira conta com o meia Raphael Veiga de volta no time titular depois de ser preservado no duelo contra o Cuiabá no último domingo.

Assim, o Verdão vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Endrick.