Casares opina sobre possível paralisação do futebol e pede reflexão para tirar liga do papel

Com as enchentes no Rio Grande do Sul, o São Paulo está realizando uma campanha para arrecadação em prol das vítimas. Nesta quinta-feira, o presidente Julio Casares compareceu no Morumbis para acompanhar a movimentação.

Em meio à tragédia no estado, os times gaúchos tiveram seus jogos adiados pela CBF até o dia 27 de maio. Além disso, a Conmebol fez o mesmo com os compromissos de Internacional e Grêmio desta e da próxima rodadas da Libertadores e da Sul-Americana. O mandatário são-paulino falou sobre uma possível paralisação do futebol brasileiro.

"Acho que essa é uma tese normal. Os clubes não têm o poder da decisão. Já houve uma paralisação dos clubes do Sul. Já houve todo um oferecimento da parte do São Paulo, Palmeiras e Flamengo de estrutura se precisar. A questão é da CBF", disse.